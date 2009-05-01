В Севастополе хулиган металлическим прутом избил милиционера

В Севастополе вчера во время задержания правонарушителя получил телесные повреждения сотрудник милиции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 30 апреля сотрудник милиции, пребывая на службе в гражданской одежде, пытался пресечь хулиганские действия местного жителя. Во время этого правонарушитель оказал сопротивление: металлическим прутом нанес телесные повреждения работнику милиции. Для его задержания милиционер был вынужден применить пистолет, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями. В результате чего нападающий был задержан.