Житомирщина отправила третью машину гумпомощи в пострадавшую от взрывов Калиновку
К оказанию помощи на поручение председателя Житомирской ОГА присоединился один из лесхозов и Житомирский завод силикатных изделий.
Сегодня Житомирщина отправила очередную гуманитарную помощь пострадавшим в город Калиновку Винницкой области, который пострадал от взрывов боеприпасов на военных складах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, Житомирская область отправила на Калиновку гуманитарную помощь – 15 куб. м древесины.
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Отправили машину сегодня, 5 октября.
К оказанию помощи на поручение председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича присоединился один из лесхозов и Житомирский завод силикатных изделий.
Напомним, ранее Житомирщина отправила как гуманитарную помощь 760 листов шифера пострадавшим в город Калиновка и 30 кубометров калиброванной доски.