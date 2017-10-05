Житомирщина отправила третью машину гумпомощи в пострадавшую от взрывов Калиновку

12:11, 05 октября 2017
Общество
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К оказанию помощи на поручение председателя Житомирской ОГА присоединился один из лесхозов и Житомирский завод силикатных изделий.

Отправили машину сегодня, 5 октября / фото oda.zt.gov.ua

Сегодня Житомирщина отправила очередную гуманитарную помощь пострадавшим в город Калиновку Винницкой области, который пострадал от взрывов боеприпасов на военных складах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Житомирская область отправила на Калиновку гуманитарную помощь – 15 куб. м древесины.

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Отправили машину сегодня, 5 октября.

К оказанию помощи на поручение председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича присоединился один из лесхозов и Житомирский завод силикатных изделий.

Напомним, ранее Житомирщина отправила как гуманитарную помощь 760 листов шифера пострадавшим в город Калиновка и 30 кубометров калиброванной доски.

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Теги: #новости Житомирщины#последствия взрывов в Калиновке