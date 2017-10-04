Житомирщина отправила гуманитарную помощь пострадавшим в Калиновке

Житомирщина отправила гуманитарную помощь – 760 листов шифера пострадавшим в город Калиновка. Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника управления агропромышленного развития облгосадминистрации Леонид Бабич.

Читайте такжеЖитомирщина начала отправку помощи в Калиновку, пострадавшую от взрывов на военных складах«Для выполнения поручения председателя ОГА Игоря Гундича к оказанию гуманитарной помощи присоединились агроформирования Барановского, Чудновского, Новоград-Волынского, Пулинского и Черняховского районов. Так было собрано 760 листов шифера. Также продолжается работа по формированию следующей партии гуманитарной помощи», – сказал он.

Это - не последняя помощь от области. Сейчас формируют фуры с гуманитарной помощью – строительными материалами, которые также будут отправлены жителям Калиновки.

Ранее, 2 октября, Житомирщина отправила 30 кубометров калиброванной доски на помощь Калиновке, пострадавшей от взрывов на военном складе.

«Преодолевая последствия непогоды в Бердичеве, мы одновременно стараемся помочь и нашим соседям. Хорошо сработали сегодня гослесхозы Житомирской области, которые собрали 30 кубометров доски. Подключаются другие предприятия, инвесторы. Поэтому будем стараться как можно быстрее доставить необходимые строительные материалы и другую гуманитарную помощь для людей», – отмечает председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.