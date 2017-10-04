"Новая жертва" известного режиссера: немецкая актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Актриса из Германии Рената Лэнгер обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. Лэнгер, которой в настоящий момент 62 года, утверждает, что Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года в шале на швейцарском курорте Гштаад, пишет "Медуза".

Заявление Лэнгер подано в полицию швейцарского кантона Санкт-Галлен. Представители полиции подтвердили факт обращения, добавив, что заявление будет передано «соответствующей инстанции». Как отмечает AP, речь идет о направлении обращения Лэнгер в правоохранительные органы кантона Берн, к которому относится Гштаад.

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В дом в Гштааде, который снимал режиссер, рассказала Лэнгер в интервью The New York Times, она приехала, так как Полански дал понять, что готов снять ее в одном из своих фильмов.

Спустя примерно месяц после изнасилования, заявила Лэнгер, Полански позвонил ей, извинился и предложил роль в фильме «Что?» Лэнгер приняла предложение и появилась в одном из эпизодов. По словам актрисы, во время съемок, проходивших в Риме, Полански вновь ее изнасиловал.

Лэнгер также сообщила, что до настоящего момента не говорила о произошедшем, опасаясь за здоровье своих родителей. После того, как летом умер ее отец (мать скончалась двумя годами ранее), сообщила Лэнгер, она решила обратиться в полицию и публично рассказать об изнасиловании.

Адвокат Полански Харлан Браун как-либо комментировать заявление Лэнгер отказался.

Рената Лэнгер — четвертая женщина, обвиняющая Романа Полански в изнасиловании. В 1977 году режиссера обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, которую он якобы пригласил сниматься для Vogue и принудил к сексу. Полански признался в сексуальной связи с несовершеннолетней, чтобы смягчить обвинения. Однако не дожидаясь приговора суда Полански покинул США.

Американские правоохранительные органы несколько раз пытались добиться экстрадиции Полански, но суды разных европейских стран, где жил режиссер, выдать его отказались.

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что Полански изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула против режиссера жительница Калифорнии Робин М. Она также заявила, что Полански изнасиловал ее в 16 лет.