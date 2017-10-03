Крымские вояжи: французский певец хочет записать песню об оккупированном полуострове
18:07, 03 октября 2017Общество
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Французский певец хочет написать песню об оккупированном Крыме и снять там клип.
Французские звезды в оккупированном Крыму / ОстроВ
Французский певец Мурад Бурави намерен написать песню о Крыме, снять на оккупированном полуострове музыкальный клип, а также дать здесь концерт.
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Бурави в сопровождении своего друга французского актера, исполнителя главной роли в серии фильмов "Такси" Сами Насери прилетел в Крым в конце сентября для участия в форуме в оккупированной Ялте, пишет РИА "Новости".
"Я работаю в Лондоне в студии Пола Маккартни над новым альбомом. Я уже думал о написании песни о Крыме и хотел бы снять следующий видеоклип здесь", - сказал Бурави.
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