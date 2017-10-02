В военно-морском лицее Одессы отравились ученики

В военно-морском лицее Одессы отравились учащиеся, их госпитализировали в детскую инфекционную больницу, где они проходят медицинское и бактериологическое обследование.

Как сообщили УНИАН в командовании Военно-морских сил ВС Украины, по предварительным данным, в госпитализированных лицеистов легкая форма заболевания.

Читайте такжеМассовое отравление в киевской гимназии: 200 школьников не вышли на учебуОтмечается, что сейчас в военно-морском лицее проводится проверка продовольственной службы в связи с жалобами на расстройство желудка, поступивших от нескольких лицеистов.

«В учебное заведение немедленно были вызваны специалисты санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны, которые вместе со специалистами Военно-медицинского клинического центра Южного региона отобрали соответствующие анализы и проводят профилактические мероприятия», - говорится в сообщении.

В Командовании ВМС сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения установленных требований по организации питания и повседневной деятельности в лицее. Подчеркивается, что по результатам проверок деятельность должностных лиц лицея и организации, оказывающей услуги по питанию, будет оценена с принятием соответствующих решений, в том числе и кадровых.

Кроме того, накануне командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко лично проверил качество питания курсантов Института ВМС Национальной морской академии.

Как отмечается в официальном сообщении командования ВМС, эта проверка проведена «в связи с недавней информацией о случае некачественного питания личного состава Института ВМС. Командующий решил лично проверить в каких условиях проживают и чем питаются будущие офицеры».

Отмечается, что 30 сентября после обнаружения информации относительно некачественного питания курсантов уже через 2 часа по приказу командующего работала комиссия с целью проверки и недопущения подобных случаев в дальнейшем.

Руководитель национального военно-морского флота пообщался как с руководящим составом, так и непосредственно с курсантами различных курсов.

«Командование ВМС ВС Украины будет регулярно проводить внезапные проверки качества питания во всех наших военных частях, заявил вице-адмирал Игорь Воронченко. Проблемные вопросы существуют, но мы их решим - добавил он», - приводит слова командующего ведомственная пресс-служба.