Житомирщина начала отправку помощи в Калиновку, пострадавшую от взрывов на военных складах

Житомирщина начала отправку помощи в Калиновку Винницкой области, пострадавшую от взрывов на военных складах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 30 кубометров калиброванной доски отправила сегодня Житомирщина на помощь Калиновке.

Другие материалы сейчас формируются и будут отправлены во вторник-среду, отмечает председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

«Преодолевая последствия непогоды в Бердичеве, мы одновременно стараемся помочь и нашим соседям. Хорошо сработали сегодня гослесхозы Житомирской области, которые собрали 30 кубометров доски. Подключаются другие предприятия, инвесторы. Поэтому будем стараться как можно быстрее доставить необходимые строительные материалы и другую гуманитарную помощь для людей», – сказал Гундич.

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Напомним, в Бердичевском районе активно идут работы по восстановлению крыш домов, пострадавших от аномального града в ночь на 22 сентября. Эти работы не прекращались и в выходные.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 сентября на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли пожар и взрывы. Пострадали два человека.

По состоянию на утро 2 октября, по данным ГСЧС, на территории военного склада открытых очагов горения не было, однако наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.