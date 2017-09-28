Сегодня в Калиновку и соседние села начнут возвращать эвакуированных

Сегодня после 15:00 в Калиновку и близлежащие села, которые находятся от нее в 5-км зоне, после завершения обследования пиротехниками населенных пунктов, будет организовано возвращение эвакуированных людей в свои дома. Об этом сообщается на сайте Винницкой ОГА.

"С прибытием населения начнется восстановление энерго- и газоснабжения. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября текущего года", - сказано в сообщении.

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В ОГА подчеркнули, что ситуация в зоне чрезвычайной ситуации нормализована, происходят одиночные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения.

Как сообщал УНИАН, информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.