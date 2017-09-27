На Житомирщине за грантовые средства ОГА молодежь будут знакомить с успешными людьми, которые развивают регион
Проект «Репортер Про» призван вдохновлять молодых людей оставаться и развиваться в Украине, а не выезжать за границу.
За грант от Житомирской облгосадминистрации ОО «Общественный экологический контроль» будет в развлекательной форме знакомить молодежь с успешными людьми, которые развивают регион. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
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По словам руководителя проекта Дмитрия Ракова, проект под названием «Репортер Про» предусматривает съемку интересных сюжетов о тех, кто развивает Житомирскую область и своими поступками прославляет ее.
«На сегодня «Репортер Про» действует, выходят сюжеты про успешных людей Житомира. В рамках гранта мы планируем снять 5 сюжетов по Житомиру и также 5 сюжетов по области», – отметил Раков.
Проект «Репортер Про» призван вдохновлять молодых людей оставаться и развиваться в Украине, а не выезжать за границу.
На реализацию проекта Житомирская ОГА выделяет 25 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, также за грант от Житомирской облгосадминистрации, на Житомирщине будут снимать фильм о репрессиях.