Ситуация на границе с Беларусью потребовала помощи губернатора

Глава Волынской областной государственной администрации Николай РОМАНЮК обсудил с начальником Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктором МЫШАКОВСКИМ ситуацию с обустройством пунктов пропуска на волынском участке украинско-белорусской границы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, стороны обсудили вопрос строительства с украинской стороны перехода Гута-Отчино. В частности, Н.РОМАНЮК сообщил, что уже сейчас проводятся работы по электрификации и обустройству подъездной дороги к этому переходу. Однако он отметил, что «в современных экономических и финансовых условиях стоит пересмотреть алгоритм работ для минимизации расходов».

Кроме того, во время встречи стороны достигли договоренности по введению такой формы работы местных пунктов пропуска, как мобильные посты - пограничники на специально оборудованных автомобилях будут поочередно работать на переходах. В.МЫШАКОВСКИЙ сообщил, что такие методы уже активно вводятся с белорусской стороны. Предложение о закупке автомобиля для одного из мобильных постов будет вынесено на ближайшую сессию областного совета. В свою очередь, пограничники должны будут обеспечить необходимое оборудование для своих работников.