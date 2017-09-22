"Насладились Бразилией": в Рио вооруженные трансвеститы ограбили группу Pet Shop Boys

В Бразилии вооруженные ножом трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта, сообщает Global.

Уточняется, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.

Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли «необычно одетые» грабители. По данным издания, в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.

Если вы видели тревожные сообщения в СМИ, что мы подверглись нападению с ножом в Рио, мне всего лишь обчистили карманы, и я лишился своего iPhone. В любом случае, наслаждаемся Бразилией!", — говорится в заявлении одного из участников коллектива, опубликованном в микроблоге группы в Twitter.

Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.