В Житомирской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от непогоды

На Житомирщине возобновили электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные компании «Житомироблэнерго».

Уточняется, что от непогоды пострадали такие районы: Бердичевский, Черняховский, Любарский, Житомирский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Чудновский и Олевский.

«Аварийные работы по восстановлению электроснабжения и устранению последствий стихийных явлений проводятся работниками облэнерго в кратчайшие сроки», - сказано в сообщении.

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В ведомстве напоминают, что сообщения жителей Житомирской области об отключении электросетей и обрывы проводов принимаются из любого населенного пункта области круглосуточно по единому телефонному номеру call-центра «Житомироблэнерго» (0412)-40-21-50.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области выпал огромный град. В результате непогоды без электроснабжения остались 4 линии на 69 трансформаторных подстанциях. Были обесточены 7 населенных пунктов. Кроме этого, жители города Бердичева, Чуднова, а также села Тетеревка и Довжик (пригород Житомира) в социальных сетях жаловались на разбитые окна, балконы и стекла в автомобилях. Буря продолжалась около 20 минут, но успела нанести значительного вреда имуществу местных жителей.