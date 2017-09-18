Суд сегодня огласит приговор по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

Сегодня судьи начнут оглашение приговора обвиняемым по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщает пресс-центр Ильичевского городского суда Одесской области, передает «Эспрессо ТВ».

В ведомстве напомнили, что 5 сентября судьями были исследованы все доказательства, предоставленные сторонами уголовного производства, а также рассмотрены все ходатайства.

"Оглашение приговора запланировано на понедельник 18 сентября", - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура требует до 15 лет содержания под стражей для фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. По мнению стороны обвинения, вина подсудимых доказана полностью, совершение преступления подтверждают показания потерпевших и очевидцев беспорядков, а также видеозаписи и заключения экспертов. Исходя из этого, представители прокуратуры настаивают на ограничении свободы, в частности, бывшему милиционеру Сергею Долженкову (капитан Какао) - 15 лет, россиянам Максиму Сакауову и Евгению Мефедову, а также украинцу Сергею Корчинскому - 12 лет лишения свободы. Подсудимым Владиславу Романюку и Александру Суханову - 10 лет, другим - 8-9 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди. На скамье подсудимых - 19 фигурантов, 5 из которых находятся в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.