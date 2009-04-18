Руководитель агрофирмы отдал спорный храм Киевскому патриархату

Пресс-секретарь Сумской епархии УПЦ МП отец МАКСИМ (ДЕНИСЕНКО) заявляет, что в селе Беево Липоводолинского района Сумской области 17 апреля был совершен захват храма Украинской православной церкви МП – Спасо-Преображенской церкви.

Как сообщил он корреспонденту УНИАН, «на Страстной седмице представителями УПЦ Киевского патриархата был произведен очередной захват православного храма. В пятницу в селе Беево Липоводолинского района они осуществили кощунственный захват Спасо-Преображенской церкви, закрылись в храме и не допускали туда православных для совершения богослужений».

По его словам, Спасо-Преображенская церковь была построена при участии местной агрофирмы, руководителем которой является Иван САЛО. В этом селе также официально зарегистрирована община УПЦ МП.

«В связи с тем, что настоятель храма длительное время серьезно болеет и находится на лечении в больнице, правящий архиерей Сумской епархии епископ Сумской и Ахтырский ЕВЛОГИЙ, дабы не сорвать здесь празднование Пасхи, направил в Беево нового настоятеля. Однако, воспользовавшись этой ситуацией, представители УПЦ КП самостоятельно зашли в церковь и закрылись в ней. Таким образом, они сорвали проведение вечерней службы», - отметил отец МАКСИМ.

После этого, по его словам, вокруг храма возникло противостояние, которое едва не переросло в силовой конфликт. Чтобы этого избежать, было принято решение помещение опечатать, что и было сделано около 22.30 пятницы.

Сегодня утром, по словам пресс-секретаря Сумской епархии, представители обеих сторон для решения конфликта собрались в кабинете руководителя агрофирмы.

«Однако он (И.САЛО – УНИАН) решил отдать храм представителям Киевского патриархата. Это решение мы считаем незаконным, поскольку в Беево община УПЦ КП не зарегистрирована и не имеет здесь прихожан. Правящий архиерей Сумской епархии направил телеграмму председателю Сумской облгосадминистрации Николаю ЛАВРИКУ, в которой выразил протест в связи с гонениями на православных христиан села Беево и молчаливым покровительством беззаконников со стороны государственной власти», – подчеркнул отец МАКСИМ.

При этом он напомнил, что «этот захват – уже пятый за последние месяцы в Сумской области».

«На этом мы не остановимся и будем обращаться по всему миру во все инстанции. Подобные захваты лежат на совести и Президента Украины, так как ему уже неоднократно направлялись наши телеграммы, но никакой реакции не последовало. А пока что, сохраняя мирные намерения на справедливое разрешение конфликта, мы отслужим Пасхальное Богослужение на улице у дверей храма», - сообщил отец МАКСИМ.