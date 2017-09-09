ВМС Украины приняли на вооружение два малых артиллерийских катера

В Одессу сегодня прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенные для Военно-морских сил Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС, судна были построены на ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (Киев).

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По информации командира бригады надводных кораблей капитана 2-го ранга Дмитрия Глухова, плавание состоялось согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло, поставленные задачи выполнены.

Первый заместитель командующего ВМС контр-адмирал Андрей Тарасов назвал приход катеров значимым событием в истории украинского флота.

"Этой осенью мы ожидаем прибытие к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания с последующим включением в состав ВМС ВСУ. Новые катера у наших причалов - свидетельство успешной реализации Государственной программы развития Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Тарасов.

В пресс-центре напомнили, что в 2016 году в состав ВМС были включены построенные на вышеназванном предприятии малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".