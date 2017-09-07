В Днепре прокурор погорел на получении $25 тысяч взятки

В Днепре сегодня, 7 сентября, во время получения 25 тыс. долларов взятки был задержан прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Прокурор вымогал и получил взятку от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за мошенничество.

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Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении в совершении указанного уголовного преступления по ч. 3 ст 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.