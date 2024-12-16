Он также добавил, что пьянство - это серьезная проблема в украинской армии.

Издевательства командиров над подчиненными военнослужащими - это отдельные случаи, а не постоянная практика.

Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Они (такие случаи, - УНИАН) достаточно позорные. Нужно разобраться, чтобы виновные были наказаны. Я слышал об этом еще с 2014 года, у нас проблема была с пьянством. Некоторые военные применяли такие моменты, они позорные. Были разные случаи, что пьяницы, которых набирали в армию, то убивали командиров, то бойцов и это применялось. Но конечно, это не оправдание. Есть правоохранительные органы, которые должны разбираться", - сказал нардеп.

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Он также рассказал, что военнослужащие имеют возможность обратиться в правоохранительные органы в том случае, если чувствуют давление со стороны своего командования.

"Есть у нас и ГБР и полиция и служба безопасности, военная контрразведка находится при части. Есть и другие офицеры. Солдат, по желанию, может пожаловаться кому угодно, написать заявление и попросить помощи. В армии есть возможности, я сам там когда-то служил. Если он напишет заявление, то проверка придет очень быстро. Поэтому они должны понимать, что если они видят такие позорные случаи, чувствуют, что против них давление, издевательство - пусть звонят на горячую линию. Много раз видел, даже имена их не всплывают, когда подозрения объявляют", - добавил Костенко.

Скандал в 211-й бригаде: что известно

Накануне Украинская Правда сообщила о фактах издевательства над военнослужащими в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. В частности пострадавшие военные рассказали о вымогательстве, угрозах и избиениях со стороны командиров.

Впоследствии на скандал отреагировали в Генштабе и сообщили, что в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в ВСУ для проверки указанной информации. Кроме того, там отметили, что командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

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