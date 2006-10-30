Одесские предприниматели готовятся к акции неповиновения в Киеве, если...

Около полумиллиона предпринимателей, торгующих на рынках, в том числе Одессы, а также представителей администраций этих предприятий готовы провести акцию гражданского неповиновения под стенами Верховной Рады. Таким образом представители мелкого и среднего бизнеса намерены протестовать против принятия во втором чтении законопроекта «О местных налогах и сборах», внесенного народным депутатом Виталием ХОМУТЫННИКОМ (Партия регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель директора крупнейшего промтоварного рынка «Авангард» Анатолий БЕРЛАДИН, выступая на заседании общественного совета при Государственной налоговой администрации в Одесской области.

„Если законопроект будет принят, - подчеркнул А.БЕРЛАДИН, - многократно возрастет налоговая нагрузка как на предпринимателей, торгующих на рынках, так и на сами рынки. В частности, В.ХОМУТЫННИК предлагает ввести единую плату (36 грн. в день) за торговое место – без учета его размера и качества. Налогом могут быть обложены также складские помещения”.

Между тем А.БЕРЛАДИН привел статистику, согласно которой „на промрынке „Авангард” насчитывается 8 тысяч 20-футовых контейнеров. Их нижний ряд используется как торговое место, а верхний – под склад. Владельцы этих контейнеров должны будут платить в день от 40 до 80 грн. «складского» налога и 36 грн. – за право торговли. Те же, кто пользуется специально оборудованными складами, в день должны будут платить до 400 грн. Эти налоги пойдут в местные бюджеты”.

Администрация «Авангарда» ежегодно платит за право пользования землей 55 млн. грн. в Сводный бюджет Украины. Из них 36 млн. грн. идут в бюджет поселка Авангард, на территории которого находится рынок. Согласно же законопроекту В.ХОМУТЫННИКА, в местный бюджет от рынка, кроме названной суммы, будет поступать от 191 до 435 млн. грн. в год. По подсчетам А.БЕРЛАДИНА, на каждого жителя поселка (а их всего 1 тыс.) в этом случает только от промрынка придется 4,5 млн. грн. налогов в год.

Замдиректора предприятия считает, что нововведение ударит, прежде всего, по потребителям, поскольку на «Авангарде» совершают оптовые закупки реализаторы со всей Украины, а также Беларуси, России и Молдовы. «Повышение налогов приведет к подъему оптовых и розничных цен на товары», - прогнозирует А.БЕРЛАДИН.

Более того, в положениях законопроекта просматривается первые шаги к уничтожению малого бизнеса. «В течение 3-х месяцев после вступление в действие этого закона «умрут» те, кто торгует на столах или с тележек. Затем придет очередь более крупных торговцев», - считает замдиректора промрынка.

По мнению А.БЕРЛАДИНА, автор законопроекта выполнял заказ «крупной буржуазии», которую представляет в парламенте Партия регионов. «Они хотят загнать торговлю в супер- и гипермаркеты», - утверждает специалист. Он выразил недоумение по поводу бездействия председателя Совета предпринимателей при Кабмине, депутата Верховной Рады Ксении ЛЯПИНОЙ («Наша Украина»).

Зампредседателя общественного совета при Одесской ГНА Леонид ШЕМЯКИН назвал законопроект В.ХОМУТЫННИКА «результатом коррупции и политических игр». «Одно рабочее место в супермаркете ликвидирует три в малом бизнесе», – сказал он и пообещал, что совет изложит свое видение проблематики налогообложения и направит его в соответствующие инстанции.

Справка УНИАН. Оптовый промрынок «Авангард», функционирующий на юго-западной окраине Одессы, является крупнейшим в Украине предприятием подобного рода. На рынке заняты 50 тысяч человек, из них 20 тысяч – собственники контейнеров и магазинов. 98% платят единый и фиксированный налог.