Луценко поздравил работников прокуратуры с Днем Независимости

В среду, 23 августа 2017 в Днепре Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поздравил сотрудников прокуратуры с Днем Независимости Украины и Днем Государственного флага Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Торжества начались в память погибших соотечественников. «Уже четвертый год подряд украинские воины защищают нашу землю в юго-восточных регионах страны, низкий поклон тем, кто сейчас находится на передовой. Гордимся мужеством и героизмом военнослужащих, добровольцев, пограничников, милиции, волонтеров, медицинских работников и наших прокуроров», - отметил Юрий Луценко.

Генеральный прокурор отдельно остановился на результатах работы прокуратуры в области. «Днепропетровская область показала едва ли не лучший результат в Украине», - отметил он.

Читайте такжеПосольство США поздравило украинцев с Днем Независимости исполнением песни "Добрий ранок, Україно!"

Юрий Луценко отметил, что при вмешательстве органов прокуратуры только в течение 2016-2017 годов судами принято решение о возвращении в государственную собственность 182 объектов недвижимости стоимостью более 48 млн грн. «Среди возвращенных городу объектов - помещение военкомата Амур-Нижнеднепровский района, управления труда и социальной защиты населения, отдел миграционной службы, отделения Красного креста, стоматологическая клиника, библиотека, государственные нотариальные конторы, детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике, помещения военного госпиталя и другие», - перечислил Генеральный прокурор.

По его словам, именно активная работа по возврату помещений в государственную собственность позволила выдать семьям работников прокуратуры 16 служебных квартир. Сертификаты на них прокурорам вручил мэр Днепра Борис Филатов. Он поблагодарил за работу, которая дала плодотворные результаты для города.

Также Генеральный прокурор вручил ведомственные награды 19 сотрудникам органов прокуратуры Днепропетровской области.

Поздравляя с праздниками присутствующих, Юрий Луценко пожелал прокурорам профессиональных достижений, выдержки и вдохновения в работе, крепкого здоровья, личного счастья, мира и согласия.

Как сообщал УНИАН, в параде на День Независимости Украины примет участие 231 военнослужащий иностранных государств. В праздновании примут участие министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, заместитель обороны Великобритании, а также множество официальных гостей и делегаций.