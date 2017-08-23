В Днепре отметили День государственного флага (фоторепортаж)

Сегодня, 23 августа, возле Днепропетровской областной государственной администрации горожане отпраздновали День флага Украины. Об этом сообщает местная газета "Наше місто".

Так, на площади возле ДнепрОГА прошло торжественное шествие военных и поднятие желто-голубого флага.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Украина празднует День государственного флага. Ранее День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля.

Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. Официально считается, что 23 августа, после провала путча в Москве — группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Этот флаг, как реликвия, торжественно хранится под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.