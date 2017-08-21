В Днепре стартовал Форум украинской молодежи диаспоры

21 августа в Днепре начался VII Форум украинской молодежи диаспоры, который организовывает Всемирный конгресс украинских молодежных организаций (ВКУМО). Он продлится до 26 августа и соберет около 700 диаспорян из более чем 20 стран мира – Литвы, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Германии, Пакистана и др. В Днепре форум проходит впервые. Вместе со сверстниками из Украины молодежь диаспоры будет работать в секциях над вопросами инвестиционного климата, евроинтеграционных процессов, развития молодежной политики в нашей стране. Также участники планируют установить рекорд Украины, создав самый большой национальный флаг, украшенный петриковской росписью.

«Форум украинской молодежи диаспоры собирает представителей украинских молодежных организаций из-за рубежа, которые являются членами ВКУМО. Мы также привлекаем активную и талантливую молодежь из Украины. Ожидаем, что нам удастся наладить более тесные контакты с представителями украинской диаспоры, общественными и молодежными организациями. Нам очень приятно, что мэр Борис Филатов предложил собрать ВКУМО в Днепре», – отметил президент Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Мирослав Гочак.

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По словам Бориса Филатова, город приложил немало усилий, чтобы принять масштабное собрание. А поддержка молодежи сейчас сверхважна, ведь именно молодым людям завтра развивать Днепр и Украину.

11 представителей диаспоры приехали в Украину на 2 дня раньше, чтобы посетить зону АТО. В первый день форума для участников устроили экскурсию по городу. Начали с музея антитеррористической операции, ведь многие молодые люди хотели попасть именно туда. После фильма о событиях на востоке некоторые зрители выходили из зала со слезами на глазах.

«Получили очень сильные впечатления. Мы знаем об АТО. Наша диаспора болеет за Украину и следит за новостями о количестве раненых, о политической ситуации в целом», – рассказал Тарас Иванец из Литвы.

После посещения музея участники форума прогулялись на пароходе по Днепру. От видов города остались в восторге. Молодые люди много фотографировались и спели украинскую песню «Ти ж мене підманула».