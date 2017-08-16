Зомбируют с детства: РПЦ внушает детям оккупированного Крыма, что быть милитаристом – святое дело

В аннексированном Крыму священники Русской православной церкви (РПЦ) участвуют в военной пропаганде среди детей. Об этом сообщила член Крымской правозащитной группы Ирина Седована брифинге в Киеве, сообщают Крым.Реалии.

Читайте также"Война? Декоммунизация? Нет, не слышали": под Одессой школьников зомбируют Лениным и флагом СССР (фото)«Есть примеры, когда русская церковь отмечает праздник святого Федора Ушакова, и священник везет детей в воинскую часть, где дети фотографируются с военной техникой, и эти фото публикуют на сайте Крымской епархии. Русская православная церковь раздает гранты на православные лагеря где детей учат быть разведчиками. К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия и дети думают, что быть милитаристами – это святое дело», – сказала Седова.

Она добавила, что также есть факты сотрудничества РПЦ в Крыму с российским казачеством, политическими партиями, в мероприятиях для прославления российской армии, где тоже предусмотрено участие детей.

«Когда это сводится в единую доказательную базу, складывается ужасающая картина, как много денег вкладывается в агрессивную пропаганду среди крымских детей», – добавила она.

Крымский журналист Сергей Мокрушин напомнил факты, когда священники РПЦ проводили «освящение» российских военных комплексов в Крыму, а потом выезжали на материковую Украину для участия в крестных ходах.

Кроме этого, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на брифинге рассказала, что на оккупированном полуострове российские власти проводят системную работу по милитаризации детей.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад «Права человека в условиях милитаризации Крыма». По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований. Правозащитники не раз обращали внимание на военнизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму.