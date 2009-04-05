Россия пытается отыграть «газовую пощечину» ЕС и Украины?

Россия попытается убедить Евросоюз изменить декларацию, подписанную с Украиной, о модернизации газотранспортной системы.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. По его словам, этот документ воспринимается в Москве как пощечина со стороны ЕС в отместку за январские унижения Европы и Украины.

"Собственно, она уже это начала с Германией, как наиболее стабильным и традиционным партнером", - заметил он "Во-вторых, я считаю, резко активизируется, особенно с учетом предоставленных кредитов со стороны Китая, сотрудничество с Китаем, Японией. То есть будет восточный вектор, он и так уже появился, и определенная часть политической элиты России уже переориентировалась туда, этот вектор сейчас будет превалировать. Наверное, он будет сейчас основной", - добавил Ю.Бойко Он заметил, что подписание декларации между Украиной и ЕС о модернизации украинской ГТС без участия России стало "пощечиной в отместку за унижение" в январе 2009 года. "Исходя из моих наблюдений, в ситуации, когда подписали декларацию о реконструкции ГТС без участия третьей равноценной составляющей - России, они (украинские власти - ЭМ) прекрасно понимали, что она будет иметь больше политический смысл и наложит на Украину определенные обязательства. Но главную цель - повышение надежности транзита и обеспечение гарантий поставок - эта декларация не решит", - сказал Ю.Бойко.