КРУ накопало в одном педучилище нарушений на четверть миллиона

Контрольно-ревизионное управление в Тернопольской области во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Чертковского областного педагогического училища имени Барвинского за период с 1 июля 2006 по 1 февраля 2009 года выявило финансовых нарушений на 263,1 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ Тернопольской области, в общей сложности училище незаконно потратило средств на 16,8 тыс. грн., недополучило финансовых ресурсов на 6,8 тыс. грн., в результате неэффективных управленческих решений израсходовано 205 тыс. грн. В частности, без проведения тендера учебное заведение в 2007 году закупило услуги на проведение текущего ремонта помещения админздания у частного предпринимателя, хотя эти услуги можно было получить по меньшим расценкам. Также КРУ установило, что оплату коммунальных услуг, потребленных жильцами общежития и студентами контрактной формы, училище оплачивало за счет средств общего, а не специального фонда.

По результатам ревизии приостановлены все операции училища с бюджетными средствами, а и.о. директора училища направлены обязательные требования полностью устранить выявленные нарушения.