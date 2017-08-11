В прифронтовой Станице Луганской обучение младших школьников переводят на украинский язык

18:11, 11 августа 2017
Общество
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С нового учебного года все учащиеся 1-5 классов получат учебники и будут учиться на украинском языке.

Все младшие школьники будут учиться на украинском / Фото УНИАН

В школах Станично-Луганского района появятся учебники на украинском языке. Также на государственный язык переведут обучение всех учащихся младших классов. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВГА.

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«Важно то, что в новом учебном году все ученики 1-5 классов будут обучаться на государственном языке. Районная администрация выделила средства на приобретение соответствующих учебников для всех школ», - сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик.

Также она отметила, что сейчас активно ведется работа по подготовке проектов для участия в различных конкурсах и инвестиционных программах. Уже Госфонда регионального развития и мини-гранты от Всеукраинских и Международных организаций. Большую помощь оказывают волонтеры и военные.

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Теги: #школы в Станице Луганской#обучение на украинском языке