В прифронтовой Станице Луганской обучение младших школьников переводят на украинский язык

В школах Станично-Луганского района появятся учебники на украинском языке. Также на государственный язык переведут обучение всех учащихся младших классов. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВГА.

Читайте такжеГПУ сообщила о подозрении 5 должностным лицам Минобороны за махинации на закупках бронежилетов

«Важно то, что в новом учебном году все ученики 1-5 классов будут обучаться на государственном языке. Районная администрация выделила средства на приобретение соответствующих учебников для всех школ», - сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик.

Также она отметила, что сейчас активно ведется работа по подготовке проектов для участия в различных конкурсах и инвестиционных программах. Уже Госфонда регионального развития и мини-гранты от Всеукраинских и Международных организаций. Большую помощь оказывают волонтеры и военные.