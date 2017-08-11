Лидер "Бумбокс" рассказал о согласии бесплатно выступить в оккупированном Крыму с украинским флагом

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, как музыкантам предлагали выступить в оккупированном Крыму. Об этом пишет издание "Сегодня".

"Недавно нас звали на два концерта. Один - в Симферополе, а один - в Самаре. И мы согласились в Крыму выступить бесплатно, но при условии, что перед нашим выступлением прозвучит гимн Украины, а на заднике будет висеть украинский флаг. Ясное дело, организаторы отказались", - рассказал музыкант.

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По словам лидера "Бумбокс", музыкантам часто звонят и зовут на дни городов.

"Просто понимаете, в чем дело: мы живем в разных информационных пространствах. Вспомните, какими мы были сами по отношению к государству каких-то 5 лет назад. И вы, и я. Мы не чувствовали себя частью государства, людьми, от которых что-то в ней зависит. Мы жили в параллельном мире. В России так же и сейчас живут люди, которые не имеют никакого соотношения к государству. Никакой агрессии я к этим людям не испытываю. Они находятся в другом информационном пространстве, не понимают, как мы так можем жить", - рассказал Хлывнюк.