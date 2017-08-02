В горсовете Бучи проходят обыски /

Прокуратура совместно с СБУ проводит обыски в помещении Бучанского городского совета. Об этом "Громаде Приирпенья" сообщили источники в прокуратуре области.

"Сотрудники СБУ стоят на входе в кабинеты городского совета и никого не пускают. На дверях написано "Входа нет». Сотрудники СБУ в масках и с автоматами. О причинах обысков не говорят советуют обращаться в пресс-службу ", - сообщила с места события журналистка "Громады Приирпенья" Елена Рябчук.

"При этом ЦПАУ (центр предоставления административных услуг, - ред.), расположенный на первом этаже, работает в штатном режиме", - добавила Рябчук.

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Как сообщал УНИАН, вчера прокуратура Киевской области совместно с СБУ провела ряд обысков у служебных лиц управления инфраструктуры КОГА в связи с проверкой имеющейся информации о коррупционных схемах выдачи разрешительных документов на право обслуживания ряда маршрутов пассажирских перевозок.