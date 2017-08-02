В Днепре выставкой картин почтили память героя Небесной сотни Нигояна (фото)

В Днепре в Национальном историческом музее им. Яворницкого почтили память героя Небесной сотни, Героя Украины Сергея Нигояна. Траурное мероприятие посвященное годовщине со дня его рождения, которая исполняется 2 августа, передает радио Свобода. Пришли представители властей, общественности и армянской общины Днепра.

Читайте такжеПорошенко: Сергей Нигоян продемонстрировал, как надо любить УкраинуХудожница Марина Саркисян открыла персональную выставку картин, созданных в технике петриковской росписи «Венок бессмертия» посвященную Сергею Нигояну.

В экспозиции представлено более полусотни работ художницы, одна из них – портрет Сергея Нигояна в каске на Майдане Незалежности.

По словам автора работ Марины Саркисян, замысел создать цикл картин, посвященных Революции достоинства и ее участникам, у нее появился еще в 2014 году после известия о гибели Сергея Нигояна. Но на его воплощение ушло три года. Одну из картин этого цикла мастерица планирует передать в Музей АТО в Днепре.

«Сергей с детства отличался своими патриотическими чувствами, самостоятельно изучал культуру своей исторической родины. Однако побывать в Армении Сергею так и не пришлось, хоть и мечтал. А потом его патриотизм все больше начал становиться украинским. И к этому он отнесся с присущим ему пылом. Нигоян очень любил стихи Тараса Шевченко, некоторые из них знал наизусть», – рассказали в армянской общине Днепра.

Как сообщал УНИАН, 20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве во время Революции достоинства в ночь на 22 января 2014 года. Он был первым из протестующих, которые погибли на Майдане во время противостояний между активистами и правоохранителями.

Два года назад в Днепре проспект имени Калинина переименовали в проспект Сергея Нигояна. 2017 года жители проспекта обжаловали это решение в суде.