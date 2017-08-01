Украинский пилот-герой рассказал о сложной аварийной посадке поврежденного градом самолета в Стамбуле (видео)

Украинский пилот турецкой компании "Atlasglobal" Александр Акопов, который 27 июля посадил аварийный пассажирский лайнер в стамбульском аэропорту "Ататюрк", рассказал о посадке.

По его словам, он во время посадки смотрел в форточку. "Пришлось только так, потому что все передние стекла были побиты градом. Ничего не было видно", - вспомнил он событие в интервью 112 Украина.

Акопов говорит, что не ожидал такого резонанса после посадки: его поздравил президент, министр инфраструктуры.

Также пилот добавил, что в тот день не было причин не взлетать. И в процессе руления был очень сильный дождь с небольшим градом и пришлось остановиться.

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"После этого все закончилось. Мы взлетали после четырех бортов. Единственное, что весь этот конклюжн, как говорят англичане, из-за того, что у нас не показывал локатор. Локатор показал нам где-то в 1,5-1 миле эти грозовые очаги, и уже невозможно было никуда сворачивать. Это недоработка наших авиационных систем", - рассказал Акопов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины отметил орденом "За мужество" украинского летчика Акопова - пилота на рейсах турецкой компании Atlasglobal.

В Указе, подписанном президентом, отмечается, что украинец отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм.

«27 июля Акопов в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", - напомнили в пресс-службе главы государства.