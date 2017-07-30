На Житомирщине провели праздник украинской народной песни

На Житомирщине вчера провели праздник украинской народной песни.

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета, мероприятие состоялось в рамках Международного фестиваля литературы и искусств "Лесині джерела", который продолжается.

Праздник прошел в городском парке культуры и отдыха Новограда-Волынского под названием «С народного колодца». Перед участниками мероприятия выступили более десяти фольклорных коллективов Житомирщины : «Великолуговчанка», хоровой коллектив «Песни моей души», «Хорошки» и другие.

Читайте такжеВ Житомирской области начался международный фестиваль литературы и искусств "Лесині джерела"

Все участники праздника получили благодарности оргкомитета Международного фестиваля литературы и искусств «Лесині джерела» и сувенирную продукцию на память.

Также во время фестиваля Львовский академический областной музыкально-драматический театр им. Юрия Дрогобыча представил драму-феерию в трех действиях "Лесная песня".

«Эту премьеру новоград-волынская публика приняла на “бис”»,- отмечают в отделе информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета

Как сообщал УНИАН, в эти выходные городе Новограде-Волынском Житомирской области проходит 3-дневный фестиваль «Лесині джерела», сегодня он завершается.