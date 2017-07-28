Претендентки на звание Мисс-Украина устроили гонки на воде в купальниках (видео, фото)

11:21, 28 июля 2017
Общество
587

В финал конкурса, который состоится в сентябре, пройдут 25 девушек.

Не все добирались до берега сухими, ведь удержать баланс на специальной доске трудно. А, организаторы, видимо, к тому и стремились, когда заставили участниц заниматься на неустойчивой платформе йогой. Девушки одна за другой оказывались в воде.

Читайте такжеПобедительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2016" стала крымчанка (фоторепортаж)Самим девушкам такие соревнования очень понравились, ведь пробуждают азарт и адреналин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #участницы мисс украина