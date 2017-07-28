Претендентки на звание Мисс-Украина устроили гонки на воде в купальниках (видео, фото)
11:21, 28 июля 2017Общество
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В финал конкурса, который состоится в сентябре, пройдут 25 девушек.
Претендентки на звание Мисс-Украина устроили гонки на воде в купальниках
Не все добирались до берега сухими, ведь удержать баланс на специальной доске трудно. А, организаторы, видимо, к тому и стремились, когда заставили участниц заниматься на неустойчивой платформе йогой. Девушки одна за другой оказывались в воде.
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