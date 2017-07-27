На Житомирщине продолжается капитальный ремонт участков автодороги "Васьковичи-Шепетовка"
21:50, 27 июля 2017Общество
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Сейчас уже проведено вырубку деревьев, работы по расширению дорожного полотна и искусственных сооружений. Продолжаются работы по разработке грунта.
Результатом ремонта будет расширение дорожного полотна с 7 до 9 метров / Фото oda.zt.gov.ua
Работы по капитальному ремонту пути регионального значения Р-49 "Васьковичи-Шепетовка", которые проходят по территории не только Житомирской, а и Хмельницкой области, продолжаются.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Житомирской области.
Сейчас уже проведено вырубку деревьев, работы по расширению дорожного полотна и искусственных сооружений. Продолжаются работы по разработке грунта.
Результатом ремонта будет расширение дорожного полотна с 7 до 9 метров.
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