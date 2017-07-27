Стрельба в Днепре: сегодня подозреваемым будут избирать меру пресечения

В Днепре сегодня будут избирать меру пресечения подозреваемым в расстреле ветеранов АТО, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что подозреваемым объявили подозрение в совершении умышленного убийства.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Днепра на глазах у прохожих нападавшие открыли огонь по группе мужчин, застрелили двух АТОвців и ранили известного в городе адвоката.

В больницы Днепра находятся четверо мужчин, подозреваемых в расстреле участников АТО в ресторане «Дом», в результате которого двое людей погибли, еще пятеро человек получили ранения. Двое пострадавших из четырех сейчас задержанные (по ст. 208 Уголовного кодекса) – их взято под охрану в лечебном учреждении. Роль еще двух участников конфликта, которые находятся в больнице, исследует следствие.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.р.). Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице. Трое из пострадавших нападавших – жители Днепропетровской области. Еще один – иностранный гражданин.