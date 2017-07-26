В Житомирской области будет создано около 30 инклюзивных ресурсных центров - ОГА

В Житомирской области будет создано около 30 инклюзивных ресурсных центров, сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, такие данные озвучила сегодня начальник управления образования и науки облгосадминистрации Лариса Шевчук на расширенном совещании с участием председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича. В центрах учиться обычные дети и дети с особыми потребностями.

«Инклюзивное-ресурсные центры необходимо создать в течение двух месяцев для того, чтобы на следующий год предусмотреть финансирование для работников таких центров. В Житомирской области необходимо создать около 30 таких центров. Один центр рассчитан примерно для 7 тыс. Детей », - сказала Шевчук.

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Также она добавила, что финансироваться центры за счет государственной субвенции. Органы местного самоуправления за 2 месяца: определить количество детей в возрасте до 18 лет, выяснить, с кем возможно объединение. Кроме этого, органы местного самоуправления должны найти место, где будет размещаться центр, провести там ремонт и обустроить помещения. Также должны быть составлены два реестра - специалистов, предоставляющих образовательные коррекционных услуг реестр учреждений, где эти услуги предоставляются. Нужно также подать региональный заказ на специалистов.

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Напомним, 5 июля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон« Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг». Закон регулирует вопросы доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг в учебных заведениях.

Инклюзивное-ресурсный центр - это учреждение, которое образуется в целях обеспечения прав детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет. Дети с особыми потребностями - это не только дети с инвалидностью. Это также дети, имеющие проблемы с учебой, дети национальных меньшинств, которые не знают язык. Руководить центром директор, который назначается на должность сроком на три года по конкурсу. Должности директора и специалистов центра приравниваются к должностям педагогических работников специальных общеобразовательных школ.

Предельная численность специалистов центра составит 12 человек. В случае необходимости можно привлекать дополнительных специалистов.