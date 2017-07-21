Киевляне просят сохранить обнаруженные на Почтовой площади исторические артефакты

Петиция с просьбой к властям Киева сохранить исторические артефакты, которые в начале 2015 года были выявлены на Почтовой площади, набрала более 10 тыс. подписей.

Сейчас документ на официальном сайте Киевской власти собрал 11 тыс. 308 подписей https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6129

Документ был обнародован 26 апреля 2017 года и на данный момент до установленного срока окончания сбора подписей остается еще 3 дня.

«Просим мэра Киева Виталия Кличко обратить внимание на то, что археологические раскопки, имеющие общенациональное значение для Украины, оказались под угрозой уничтожения. Кварталы древнего Киева заваливают мешками с мусором, а финансирование работы археологической группы прекратилось 4 месяца назад», - отмечается в петиции.

Автор обращения подчеркивает также наличие угрозы для артефактов из-за строительства торгового центра, которое ведется ускоренными темпами.

«Творческая команда фильма «Украина. Возвращение истории» во главе с автором фильма Акимом Галимовым, директор Центра археологии Киева при Институте археологии НАН Украины Михаил Сагайдак, киевляне и все научное сообщество Украины беспокоятся о сохранении исторического наследия нашего государства и просят мэра воплотить планы по музеефикации и дальнейшему исследованию старинной улицы времен Киевской Руси», - говорится в петиции.

Как известно, согласно решению Киевсовета, петиция от представителей общины, которая набирает более 10 тысяч голосов, должна быть рассмотрена столичными властями.

Как сообщал УНИАН, начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли есть остатки других зданий.

В июле прошлого года директор департамента культуры КГГА Диана Попова на брифинге заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади в Киеве будут продолжаться, что пока нет проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок. Она напомнила, что город выделил 20 млн грн на первоочередные работы на первое время.

За время с момента начала работы археологов под Почтовой площадью в то время было найдено много артефактов IX-XVIII веков. Сразу под бетонной плитой, которая является основой современной Почтовой площади, раскопан значительный участок древней улицы Подола с остатками усадеб, заборов, кладбища в районе нынешней церкви Рождества Христова. Были найдены старинные монеты, украшения, печати, предметы быта.

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Планировалось, что после того, как этот уровень будет полностью изучен археологами, его дно будет перекрыто бетонной плитой типа верхней, и ученые спустятся еще ниже для изучения более отдаленных от поверхности грунтов.

Министр культуры Евгений Нищук сообщил, что планирует представить президенту Петру Порошенко раскопанный древний город на Почтовой площади и не исключил, что в будущем объект сможет заинтересовать ЮНЕСКО.

Исследование городского квартала Киева XI-XIII вв. остановилось в марте 2017 года. До сих пор археологи не могут возобновить свои работы.

Место находок начало понемногу оседать, некоторые участки заливает водой, которую никто не откачивает.

В СМИ со ссылкой на Департамент культуры КГГА появилась информация, что археологические исследования на Почтовой площади прекратили по техническим причинам.

В Департаменте культуры в то же время заявили, что для продолжения раскопок необходимо заказчику работ и инвестору разработать технологию следующего этапа проведения строительных работ и археологических исследований, привлекая к этому Центр археологии НАН Украины с определением сроков выполнения работ.