Водоснабжение Луганской области восстанавливают - председатель ОГА

Водоснабжение Луганской области восстанавливают. Об этом председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз написал в Facebook после совещания по проблемным аспектам работы ООО «Луганское энергетическое объединение» под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

«Впереди еще много работы по согласованию всех позиций. Но главное, что люди с водой», - отметил Гарбуз.

Читайте такжеВ Авдеевке полностью восстановили водоснабжение

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, в течение июня-июля 2017 года ООО «ЛЭО» неоднократно отключало энергоснабжение социально важных объектов в области, в результате чего без питьевой воды до сих пор оставались более 60 тыс. потребителей, дошкольные учебные заведения, общеобразовательные школы, медицинские учреждения в городах Кременная, Лисичанск, Старобельск, Рубежное, а также Станично-Луганский и Попаснянский районы.

Причиной отключений электроэнергии является тяжелое финансовое положение ООО «ЛЭО», которое задолжало госпредприятию «Энергорынок» 5,3 млрд грн.

На совещании обсуждались варианты алгоритмов отчисления средств, регуляторные механизмы НКРЭКУ, необходимость погашения задолженности перед ООО «ЛЭО» потребителями подконтрольной Украине территории области.

«Проблема «ЛЭО» имеет сложный и накопительный характер, однако ее заложниками не должны становиться люди. Я неоднократно выносил вопрос работы этого стратегического предприятия на самый высокий государственный уровень. Сегодняшнее совещание под председательством вице-премьера Геннадия Зубко является важным этапом в поиске путей урегулирования ситуации. Главное, что люди будут с водой», - сказал Гарбуз, комментируя итоги совещания.