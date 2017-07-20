Есть ли у вас конфликты из-за кондиционера/проветривания? – опрос УНИАН

В Украину наконец пришла настоящая летняя жара, а, следовательно, в офисах, заведениях питания и маршрутках обострились настоящие баталии между теми, кто «за» и «против» кондиционера или проветриваний.

Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, часто ли они попадают в конфликтные ситуации из-за кондиционера или проветриваний?

Как сообщал Погода УНИАН, по долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут жаркими, на территории нашей страны воздух прогреется до +30...+33º.

Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23...+26º.

Во второй декаде месяца погода порадует украинцев умеренной температурой в пределах +25...+28º. Конец месяца ожидается достаточно прохладным до +23º.