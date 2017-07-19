В Харькове создадут институт танковых войск

Кабмин одобрил создание института танковых войск в Харькове. На Львовскую академию сухопутных войск это решение не повлияет. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, выступая на заседании Кабмина, передает LIGA.net.

Полторак отметил, что институт планируется создать на базе факультета военной подготовки национально-технического университета Харьковский политехнический институт.

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"Это постановление никоим образом не влияет на уровень, статус, набор, финансирование академии сухопутных войск. Наоборот, мы рассматриваем вопрос об открытии лицея в Червонограде", - сказал Полторак.

По его словам, также рассматривается вопрос о создании факультета военной подготовки в Каменец-Подольском, в Национальном университете и его передаче в состав академии сухопутных войск.

Ранее Минобороны сообщало, что по стандартам НАТО в Вооруженных силах Украины ВСУ подготовлено 28 полноценных боевых подразделений.