В Минобороны похвастались успехом украинских пилотов на престижном авиапоказе в Великобритании (фоторепортаж)

Военные летчики 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется на Полтавщине, победили в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" на международном авиационном показе "The Royal International Air Tattoo — 2017", который состоялся с 14 по 16 июля 2017 года в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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На шоу Украина была представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 (на статическом и динамическом показах) и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных сил ВСУ.

"В этом году украинские летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняли на малых и предельно малых высотах. В целом программа была составлена таким образом, чтобы во время выступления показать возможности самолета-истребителя, его маневренность, и профессиональный уровень военного летчика, не выходя за пределы визуальной видимости. Демонстрационная программа, в зависимости от метеорологических условий, была отработана в четырех вариантах", - сказано в сообщении.

Демонстрационную программу на боевом самолете-истребителе Су-27 выполнял заместитель командира 831 бригады тактической авиации по летной подготовке подполковник Александр Оксанченко.

"Международный авиационный показ "The Royal International Air Tattoo — 2017" — один из самых престижных в мире. Свои пилотажные программы на нем показываются лучшие специалисты на новейших и самых современных видах авиационной техники. Мы выполняли виражи на полных форсажах, проходы на малой и большой скоростях, боевые развороты с поворотом во внутреннюю сторону, проходы с выпущенным шасси и бочка с выпущенным шасси, боевые развороты с "Бочками". Английская погода внесла свои коррективы в выступления, но мы показали хороший результат", — рассказал Оксанченко.

Отмечается, что украинские военные пилоты выполняли свою демонстрационную программу на серийных самолетах, а не на специально подготовленных и переоборудованных для авіапоказів.

О хороших результатах украинских летчиков в понедельник рассказал президент Петр Порошенко, обнародовав в "Фейсбуке" видеозапись части выступления, но подробности тогда не сообщались.

Как писал УНИАН, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в этом году получат около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей Миг-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39.