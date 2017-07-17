Украинские летчики показали класс на авиашоу в Британии (видео)

На британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017 украинские летчики показали свое мастерство. Об этом на странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Наши асы показали класс на британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Украинские летчики из 831-й бригады тактической авиации продемонстрировали фантастическое мастерство. Гордимся вами, ребята!" - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в этом году получат около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39.