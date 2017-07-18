Во Львове откроют первую в городе детскую площадку для детей с особыми потребностями
17:44, 18 июля 2017Общество
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Конструкторы площадки максимально учли мнения местных жителей относительно элементов детской площадки. В частности, он будет разделен на четыре возрастные зоны.
Завершить обустройство территории обещают до конца июля / www.032.ua
Детская площадка, на котором сейчас идут ремонтные работы, будет обустроена рядом с цирком, на улице Городоцкой. Об этом сообщает сайт 032.ua.
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Проектанты площадке максимально учли мнения местных жителей относительно элементов детской площадки. В частности, он будет разделен на четыре возрастные зоны. Кроме того, здесь обустроят зону для детей с ограниченными физическими возможностями.
Завершить обустройство территории обещают до конца июля.
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