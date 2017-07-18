Завтра в Житомире откроют выставку фотографий Вячеслава Майбороды “ От земли до неба...”, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, выставку откроют в Доме украинской культуры.

Речь идет о презентации выставки фотографий Майбороды, которая продлится до 9 августа включительно. “ “От земли до неба...” является настоящей мозаикой путешествий автора за период от 2016 до 2017 года и насчитывает в себе около сотни фотографий из разных уголков Украины”,- сказано в сообщении.

Это - снимки храмов, крепостей, других исторических зданий Украины с высоты птичьего полета. Этот ракурс Майборода выбрал с помощью мультилет с камерой, то есть дистанционно управляемого летательного аппарата, который позволяет расширить творческие возможности в фото - и видеосъемке.

Вячеслав Майборода — житомирянин, возглавляет отдел «Кино-, телеискусства» Житомирского колледжа культуры и искусств имени Ивана Огиенко. Является членом Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза краеведов Украины. На его счету - немало фильмов, посвященных известным людям, научно-популярных лент о Украину и мир. Он побывал на Тибете и в Гималаях, в Южной Америке и Индокитае, в Индии, Непале, на Соловецких островах.