В Чернобыльской зоне задержали 20 человек, приехавших собирать ягоды

17:16, 14 июля 2017
Общество
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Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

фото npu.gov.ua

На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские задержали 20 жителей Ривненской области, которые приехали туда собирать ягоды. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Группу лиц обнаружили в лесном массиве, в районе отселенного пгт. Вильча Полесского района. Жители Ривненской области незаконно проникли на территорию зоны ЧАЭС насобирать лесных ягод. Однако не успели – в этом им помешали сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Теги: #ягоды из Чернобыля