В Чернобыльской зоне задержали 20 человек, приехавших собирать ягоды

На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские задержали 20 жителей Ривненской области, которые приехали туда собирать ягоды. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Группу лиц обнаружили в лесном массиве, в районе отселенного пгт. Вильча Полесского района. Жители Ривненской области незаконно проникли на территорию зоны ЧАЭС насобирать лесных ягод. Однако не успели – в этом им помешали сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.