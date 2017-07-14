В Мариуполе на комбинате при обвале перекрытия погибли трое работников

В Мариуполе на металлургическом комбинате им. Ильича во время ремонта кровли на высоте 22 м произошел обвал перекрытия, в результате чего трое работников погибли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

На момент обвала на высоте работали пятеро работников подрядной организации, все они упали вниз, и их накрыло железобетонным перекрытием. Двое мужчин (1968 и 1958 гг. р.) и женщина (1980 года рождения) погибли, еще двух работников госпитализировали.

На предприятии сейчас работают оперативники и спасатели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью") Уголовного кодекса. Процессуальное руководство в уголовном производстве будет осуществлять прокуратура.