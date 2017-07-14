В Киеве вечером могут закрыть станцию метро "Почтовая площадь" из-за проводов национальной дефлимпийской сборной
На Почтовой площади пройдут торжественные мероприятия по случаю проводов национальной дефлимпийской сборной команды Украины на XXIII летние Дефлимпийские игры.
Киевский метрополитен вечером может временно закрыть станцию «Почтовая площадь» из-за церемонии проводов национальной дефлимпийской сборной Украины для участия в соревнованиях в Турции.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГП "Киевский метрополитен".
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"Учитывая распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 07.07.2017 №808 "О проведении церемонии проводов национальной дефлимпийской сборной команды Украины на XXIII летние Дефлимпийские игры (г. Стамбул, Турция)", 14 июля 2017 во время проведения мероприятий на Почтовой площади, в случае необходимости, возможно закрытие станции "Почтовая площадь" для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве последний день действуют старые тарифы на проезд в коммунальном транспорте.