В Киеве вечером могут закрыть станцию метро "Почтовая площадь" из-за проводов национальной дефлимпийской сборной

Киевский метрополитен вечером может временно закрыть станцию «Почтовая площадь» из-за церемонии проводов национальной дефлимпийской сборной Украины для участия в соревнованиях в Турции.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГП "Киевский метрополитен".

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"Учитывая распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 07.07.2017 №808 "О проведении церемонии проводов национальной дефлимпийской сборной команды Украины на XXIII летние Дефлимпийские игры (г. Стамбул, Турция)", 14 июля 2017 во время проведения мероприятий на Почтовой площади, в случае необходимости, возможно закрытие станции "Почтовая площадь" для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве последний день действуют старые тарифы на проезд в коммунальном транспорте.