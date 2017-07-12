В Житомире до сентября установят "лежачих полицейских" возле школ и детсадов

В Житомире до 1 сентября планируют обустроить 30 средств принудительного снижения скорости - так называемых «лежачих полицейских» - на 30 объектах города, в первую очередь возле школ и детских садов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, для этого коммунальное предприятие управление автомобильных дорог Житомирского городского совета уже приобрело 416 секций для обустройства «лежачих полицейских».

«Количество приобретенных нами деталей дает возможность обустроить средства принудительного снижения скорости на 30 объектах города. В список приоритетного места установки «лежачих полицейских» попадут пешеходные переходы возле школ и садиков города», - говорит директор этого предприятия Сергей Янушевич.

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Работы по монтажу «лежачих полицейских» планируется завершить уже к 1 сентября.

Напомним, житомирское коммунальное предприятие управление автомобильных дорог Житомирского городского совета ( КП «ВАШ», г. Житромир) предоставляет услуги по эксплуатационному содержанию дорог.