Хакеры "положили" сайт Минобразования
12:18, 11 июля 2017Общество
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МОН уже обратилось с заявлением в киберполицию.
На сайт Минобразования совершено хакерскую атаку / фото УНИАН
Утром было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины, в связи с чем на странице МОН была изменена информация, а ресурс временно не работал.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, МОН уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Напомним, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем.
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