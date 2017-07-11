Хакеры "положили" сайт Минобразования

12:18, 11 июля 2017
Общество
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МОН уже обратилось с заявлением в киберполицию.

На сайт Минобразования совершено хакерскую атаку / фото УНИАН

Утром было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины, в связи с чем на странице МОН была изменена информация, а ресурс временно не работал.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, МОН уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем.

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Теги: #хакерская атака#хакеры положили сайт МОН