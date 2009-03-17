На Тернопольщине празднуют 65-летие освобождения Украины от фашистов

Тернопольская область переняла от Хмельницкой области Всеукраинскую эстафету «Слава освободителям Украины», посвященную 65-й годовщине освобождения Украины от фашистов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, передача эстафеты состоялась в Волочиске Хмельницкой области.

От представителей власти и общественности Хмельницкой области символ акции – гильзу, заполненную землей из солдатских братских могил, принял исполняющий обязанности начальника управления по вопросам внутренней политики, национальностей, религий, прессы и информации облгосадминистрации Владимир ТКАЧ. Также участие в торжествах приняли представители Подволочиской райгосадминистрации и областной «Организации ветеранов Украины».

По данным пресс-службы Тернопольской ОГА, эстафета стартовала в августе 2008 года.

25 марта Тернопольская область передаст эстафету памяти «Слава освободителям Украины» Ивано-Франковской области. Эстафета будет продолжаться до 28 октября 2009 года – дня освобождения Украины, она обойдет за это время все районы и области.