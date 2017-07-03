В аппарате Раде рассказали, зачем под здание ВР стянули бронетехнику

Сегодня во внутреннем дворе Верховной Рады Украины состоится выставка оборонной техники, которую продемонстрирует "Укроборонпром".

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк.

Она напомнила, что в прошлом году в парламенте также проходила такая выставка.

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Кармелюк пояснила, что поскольку сегодня в 15.00 в парламенте состоится торжественное заседание по случаю 20-летия Хартии Украина-НАТО, то для гостей, которые являются представителями силовых структур, будет демонстрироваться техника, произведенная украинскими предприятиями.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на своей странице в Facebook выложил фотографии бронетехники под парламентом и написал: "Во двор Верховной Рады Украины только заехала бронетехника. 07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрому ли протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании ли Банковая готовит какой то "сюрприз"? ".