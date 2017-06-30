За вымогательство 66 миллионов гривень экс-должностным лицам ГФС и помощнику нардепа светит 12 лет тюрьмы

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства в уголовных производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению трех мошенников, двое из которых бывшие высокопоставленные чиновники Государственной фискальной службы Украины, и один из них ныне действующий помощник народного депутата Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Они преступным путем завладели денежными средствами представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью в сумме 66 млн грн, за якобы решение вопроса относительно содействия предприятию, интересы которого представляет потерпевший, в возмещении из бюджета налога на добавленную стоимость.

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Указанные злоумышленники, действуя умышленно, заверили представителя предприятия, что для решения вопроса о возмещении обществу из бюджета налога на добавленную стоимость, сформированного в 2016 году в размере около 300 млн грн, необходимо уплатить им денежные средства в сумме 66 млн грн в 2 этапа, путем помещения их в депозитный ящик, открытый в банковском учреждении на имя одного из мошенников.

При этом заверили, что часть указанной суммы денежных средств ими будет передана должностным лицам Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины и Днепропетровского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, которые в свою очередь, в силу наделенных служебных полномочий не будут чинить препятствий для возмещения НДС предприятию.

Бывшим высокопоставленным должностным лицам правоохранительного органа и помощнику народного депутата Украины грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.